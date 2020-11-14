Тони Кроос: «Бавария» лучше «Реала», мы должны это признать

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился своим мнением о текущем состоянии мадридского клуба и мюнхенской «Баварии».
«Без сомнений, «Бавария» была лучшей командой в мире последние несколько месяцев. «Реал» был лучшим несколько лет, и мы знаем, как это трудно. Невозможно выигрывать десять лет подряд. «Реал» был лучшей командой в мире два-три года, и теперь это место занимает «Бавария». Мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов, и для меня победитель этого турнира — лучшая команда в мире, потому что это самое сложное соревнование.
«Бавария» лучше «Реала», но сейчас это не проблема, потому что мы не выступаем в Бундеслиге и не играем друг с другом в Лиге чемпионов. По крайней мере, на данный момент. Мы должны признать, что сейчас есть команды, которые лучше нас», — приводит слова Крооса Marca.
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