Повторный тест Тонни де Вильены на коронавирус оказался отрицательным

Полузащитник «Краснодара» и сборной Нидерландов Тонни де Вильена сдал отрицательный тест на коронавирус. Повторное тестирование игрока не выявило признаков заболевания, сообщает AD.



Напомним, ранее появилась информация, что тест Вильены на коронавирус дал положительный результат. Полузащитник был помещён на карантин, он покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов и не поможет национальной команде в ближайших матчах. Сообщалось, что у Вильены не было симптомов, игрок чувствовал себя хорошо.



Де Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. Хавбек защищает цвета сборной Нидерландов с 2016 года. Подопечные Рональда Кумана сыграют в Лиге наций УЕФА со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).

Хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена заразился коронавирусом