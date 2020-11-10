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Хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена заразился коронавирусом

Хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена заразился коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» и сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте национальной команды.

Тест Вильены на коронавирус дал положительный результат. Полузащитник покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов и не поможет национальной команде в ближайших матчах. Сообщается, что у Вильены нет симптомов, игрок чувствует себя хорошо.

Де Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. Хавбек защищает цвета сборной Нидерландов с 2016 года.

Завтра, 11 ноября, в Амстердаме сборная Нидерландов проведёт товарищеский матч с национальной командой Испании. Подопечные Рональда Кумана сыграют в Лиге наций УЕФА со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).

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