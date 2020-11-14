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Льорис: Погба готов к новым вызовам и знает, как повысить свой уровень

Льорис: Погба готов к новым вызовам и знает, как повысить свой уровень
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис в преддверии матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Португалии поделился мнением о партнёре по сборной — Поле Погба.

«Погба не хватает ритма, но он рад выступать за национальную команду. Мы видим, что он готов к новым вызовам и с гордостью выступит в футболке сборной Франции. Поль — один из лидеров команды. Он прошёл долгий путь со сборной и знает, как повысить свой игровой уровень, когда это необходимо. Уверен, он сделает всё, чтобы достичь успеха в матче со сборной Португалии», — приводит слова Льориса Goal.com.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия — Франция состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:45 мск.

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