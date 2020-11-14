«Атлетико» попытается купить хавбека «РБ Лейпциг»
Мадридский «Атлетико» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» Конрадом Лаймером, сообщает AS со ссылкой на Bild.
На приобретении Лаймера настаивает главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Летом «Атлетико» уже пытался вести переговоры о покупке австрийца и собирается возобновить их.
23-летний Лаймер из-за травмы не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. Австрийский полузащитник провёл за «РБ Лейпциг» 114 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач.
Сообщалось, что полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в «Атлетико». Действующий контракт Чалханоглу с «Миланом» истекает в июне 2021 года, и мадридский клуб рассчитывает получить футболиста бесплатно.
«Атлетико» заинтересован в услугах хавбека «Милана»
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