«Атлетико» заинтересован в услугах хавбека «Милана»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в Испании, сообщает AS.
По информации источника, в услугах 26-летнего турецкого футболиста заинтересован «Атлетико». Действующий контракт Чалханоглу в «Миланом» истекает в июне 2021 года, и мадридский клуб рассчитывает получить футболиста бесплатно.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Чалханоглу и готов предложить ему пятилетний контракт.
Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 23,3 млн. В текущем сезоне турецкий полузащитник принял участие в 7 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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