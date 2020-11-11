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«Атлетико» заинтересован в услугах хавбека «Милана»

«Атлетико» заинтересован в услугах хавбека «Милана»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в Испании, сообщает AS.

По информации источника, в услугах 26-летнего турецкого футболиста заинтересован «Атлетико». Действующий контракт Чалханоглу в «Миланом» истекает в июне 2021 года, и мадридский клуб рассчитывает получить футболиста бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Чалханоглу и готов предложить ему пятилетний контракт.

Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 23,3 млн. В текущем сезоне турецкий полузащитник принял участие в 7 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Полузащитник «Милана» Чалханоглу хочет получать по новому контракту € 5 млн в год
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