Серхио Рамос — в стартовом составе сборной Испании на матч со Швейцарией

Сегодня, 14 ноября, состоится матч пятого тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швейцария — Испания. Опубликованы стартовые составы команд.
Швейцария: Зоммер, Фернандес, Эльведи, Аканджи, Родригес, Шакири, Джака, Фройлер, Цубер, Эмболо, Сеферович.
Запасные: Мвого, фон Балльмоос, Бенито, Джюмерт, Штеффен, Соу, Варгас, Омерагич, Мехмеди, Гавранович.
Испания: Унай Симон, Регилон, Пау Торрес, Рамос, Серхи Роберто, Бускетс, Мерино, Дани Ольмо, Руис, Торрес, Оярсабаль.
Запасные: де Хеа, Аррисабалага, Иньиго Мартинес, Каналес, Мората, Коке, Морено, Бельерин, Траоре, Э. Гарсия, Куку, Родри.
Матч обслужит бригада арбитров из Шотландии. Главный арбитр встречи — Уильям Коллам. В судейскую бригаду войдут ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери — Кевин Кланси.
- 14 ноября 2020
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