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Дубль Вернера помог сборной Германии одержать волевую победу над Украиной

Дубль Вернера помог сборной Германии одержать волевую победу над Украиной
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная Германии принимала сборную Украины в матче 5-го тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Гости открыли счёт на 11-й минуте встречи. Александр Зубков прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и сумел в борьбе отпасовать в центр на Романа Яремчука, а тот ударом в касание отправил мяч в ворота. На 23-й минуте немцы установили паритет. Лерой Зане прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, ушёл от Николая Матвиенко и прицельно пробил в дальний угол ворот.

Через 10 минут Тимо Вернер вывел хозяев вперёд, замкнув прострел Робина Коха. На 64-й минуте форвард оформил дубль. Маттиас Гинтер прострелил с правого края чужой штрафной в центр на Вернера и тот ударом в касание с рикошетом отправил мяч в сетку.

Таким образом, немцы набрали 9 очков и вышли на первое место в группе 4 лиги A. Украина (6) — на 3-м месте.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 5-й тур
14 ноября 2020, суббота. 22:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Украина
0:1 Яремчук – 12'   1:1 Зане – 23'   2:1 Вернер – 33'   3:1 Вернер – 64'
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