Тимо Вернер: дубль в Лейпциге, где я провёл 4 отличных года, – это очень приятное чувство

24-летний нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился впечатлениями от дубля в ворота сборной Украины (3:1) в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА, проходившем на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион», где он выступал за местный «РБ Лейпциг» на протяжении 4 сезонов.
«Мой первый гол оказался действительно простым, потому что передача Леона Горецки была очень хорошей. Забить два гола здесь, в Лейпциге, где я провёл четыре отличных года, — это отличное чувство. Мне всегда нравится возвращаться в Лейпциг. Жаль, что такая игра проходила без болельщиков.
В целом, это было хорошее выступление. Мы набираем форму и смотрим с оптимизмом на будущее. Чувствуется, что мы становимся сильее в защите. Мы много работаем, чтобы в следующем году у нас были хорошие шансы на Евро», — цитирует Вернера Goal.
Напомним, что летом этого года Тимо Вернер перебрался из немецкого «РБ Лейпциг» в лондонский «Челси» за € 53 млн. В составе «аристократов» форвард уже провёл 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
- 15 ноября 2020
-
05:42
-
05:00
-
04:31
-
04:11
-
03:50
-
03:36
-
03:17
-
03:03
-
02:43
-
02:20
-
02:01
-
01:33
-
01:13
-
00:37
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:15
- 14 ноября 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:36
-
23:22
-
23:05
-
22:51
-
22:25
-
22:09
-
22:00
-
21:47
-
21:47
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:33
-
21:04
-
20:52