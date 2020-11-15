Тимо Вернер: дубль в Лейпциге, где я провёл 4 отличных года, – это очень приятное чувство

24-летний нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился впечатлениями от дубля в ворота сборной Украины (3:1) в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА, проходившем на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион», где он выступал за местный «РБ Лейпциг» на протяжении 4 сезонов.

«Мой первый гол оказался действительно простым, потому что передача Леона Горецки была очень хорошей. Забить два гола здесь, в Лейпциге, где я провёл четыре отличных года, — это отличное чувство. Мне всегда нравится возвращаться в Лейпциг. Жаль, что такая игра проходила без болельщиков.

В целом, это было хорошее выступление. Мы набираем форму и смотрим с оптимизмом на будущее. Чувствуется, что мы становимся сильее в защите. Мы много работаем, чтобы в следующем году у нас были хорошие шансы на Евро», — цитирует Вернера Goal.

Напомним, что летом этого года Тимо Вернер перебрался из немецкого «РБ Лейпциг» в лондонский «Челси» за € 53 млн. В составе «аристократов» форвард уже провёл 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.