Игрок сборной Сан-Марино расплакался в интервью после двух матчей без поражений

33-летний защитник сборной Сан-Марино Данте Росси не смог сдержать слёз в интервью после второй подряд официальной игры вничью, что является историческим достижением для национальной команды.

«Для меня это действительно мечта… Мне нечего к этому добавить. Моя семья и жена счастливы. Я благодарю своих товарищей и персонал сборной. Надеемся остаться здесь надолго. Я посвящаю эту ничью всей стране, которая маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем моим друзьям и товарищам», — цитирует Росси Goal со ссылкой на San Marino RTV.

Напомним, что сборная Сан-Марино вчера, 14 ноября, сыграла вничью с Гибралтаром (0:0) в Лиге наций УЕФА, а ранее 13 октября поделила очки с Лихтенштейном (0:0).