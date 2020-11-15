Серхио Бускетс получил травму в матче Лиги наций со сборной Швейцарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс получил повреждение в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (1:1).



«Бускетс получил сильный удар в левое колено и завершил встречу, испытывая дискомфорт», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сборной Испании в «Твиттере».



Швейцарская команда занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанская сборная (8) — на 2-м месте. Встреча первого круга Испания — Швейцария завершилась победой испанцев со счётом 1:0. Соперниками команд по группе являются сборные Германии и Украины.

В нынешнем сезоне Бускетс принял участие в 7 матчах чемпионата Испании, однако не сумел отметиться результативными действиями.