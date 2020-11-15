Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Серхио Бускетс получил травму в матче Лиги наций со сборной Швейцарии

Серхио Бускетс получил травму в матче Лиги наций со сборной Швейцарии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс получил повреждение в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (1:1).

«Бускетс получил сильный удар в левое колено и завершил встречу, испытывая дискомфорт», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сборной Испании в «Твиттере».

Швейцарская команда занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанская сборная (8) — на 2-м месте. Встреча первого круга Испания — Швейцария завершилась победой испанцев со счётом 1:0. Соперниками команд по группе являются сборные Германии и Украины.

В нынешнем сезоне Бускетс принял участие в 7 матчах чемпионата Испании, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Луис Энрике не знал, что сборная Испании играла в большинстве в матче со Швейцарией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020