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Юран: в «Текстильщике» работает мэтр нашего футбола. «СКА-Хабаровск» заслуженно победил

Юран: в «Текстильщике» работает мэтр нашего футбола. «СКА-Хабаровск» заслуженно победил
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран подвёл итоги матча 22-го тура ФНЛ с «Текстильщиком» (1:0).

«Ожидалось, что игра будет непростой. Соперник неудобный. Насколько знаю предысторию, СКА проигрывал Иваново — прошлый, позапрошлый сезоны не складывались. Думал, после «Нефтехимика» можем попасть в ямку небольшую. Надеюсь, яма выпала на этот матч. У Павлова всегда команды организованные, заряженные. Это «Текстильщик» показал на поле. Главное для меня, что игроки жили результатом.

Многое не получалось. Но победа есть победа. Терпели, старались. Были моменты, могли и ещё забить. Были, где могли и пропустить. В целом, считаю, заслужено победили. Сейчас у нас будет шесть дней до матча с одним из лидеров первого дивизиона – «Крыльями Советов».

Победа – это всегда здорово. Поздравляю болельщиков. Хорошую команду обыграли, организованную. Ещё раз подчеркну, с ней работает мэтр нашего футбола. Где бы Павлов ни работал, его команды всегда бьются, сражаются. С этим мы и столкнулись, об этом было накануне сказано игрокам. Хорошо, что забили и довели матч до победы», — цитирует Юрана пресс-служба клуба.

Гол Базелюка принёс «СКА-Хабаровску» победу в матче с «Текстильщиком»
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