«Как по мне, так это пенальти и красная карточка». Карпин упал на тренировке «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин упал на тренировке команды. Отходя назад, специалист споткнулся и повалился на газон. Карпин опубликовал видео и шуточно высказался насчёт этого эпизода.
«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. VAR, конечно, разберётся. Ну а вы-то что думаете?» — написал Карпин.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" специалиста.
Валерий Карпин работает в «Ростове» с 2018 года. Специалист также тренировал «Спартак», «Мальорку» и армавирское «Торпедо».
«Ростов» по итогам 14 туров Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 23 очка. Следующую встречу ростовская команда проведёт с «Рубином» на выезде 22 ноября. Начало — в 19:00.
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