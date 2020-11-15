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Ушёл из жизни легендарный вратарь «Ливерпуля» Рей Клеменс

Ушёл из жизни легендарный вратарь «Ливерпуля» Рей Клеменс
Футбол / Англия 0

Сегодня, 15 ноября, на 73-м году от продолжительной болезни скончался легендарный вратарь «Ливерпуля» Рей Клеменс.

«С великой печалью мы сообщаем, что Рэй Клеменс скончался сегодня в окружении своей любящей семьи.

После такой тяжёлой борьбы, в течение такого долгого времени, он теперь в лучшем мире и больше не испытывает боли.

Семья хотела бы сказать огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую он получал на протяжении многих лет. Мы все так любили его, и он никогда не будет забыт», — приводит слова семьи Клеменса официальный сайт «Ливерпуля».

В составе «Ливерпуля» Клеменс дебютировал 25 сентября 1968 года. С Клеменсом в воротах «Ливерпуль» пять раз становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. В 1981 году он перешёл в «Тоттенхэм Хотспур», в котором отыграл 7 сезонов. В составе «шпор» в 1984 году он стал обладателем Кубка УЕФА. Завершил карьеру в 1988 году.

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