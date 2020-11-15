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Турция — Россия: Заболотный — в стартовом составе россиян на матч Лиги наций

Турция — Россия: Заболотный — в стартовом составе россиян на матч Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с Турцией.

Турция: Гюнок, Айхан, Челик, Демирал, Йокушлу, Туфан, Ундер, Чалханоглу, Караман, Тосун.

Запасные: Байындыр, Чакыр, Кабак, Байрам, Языджы, Эзкан, Текдемир, Мюлдюр, Юнал, Караджа, Тюрюч, Кахведжи.

Россия: Гильерме, Семёнов, Кудряшов, Джикия, Жирков, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Черышев, Ал. Миранчук, Заболотный.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Евгеньев, Дивеев, Караваев, Фомин, Обляков, З. Бакаев, Ан. Миранчук, Ионов, Ерохин, Соболев.

Встреча пройдёт на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Турция — Россия.

Матч обслужит бригада арбитров из Польши. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк. В судейскую бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.

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