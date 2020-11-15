Турция — Россия: хозяева сравняли счёт спустя минуту после удаления Семёнова

Нападающий сборной Турции Кенан Караман забил гол в матче со сборной России. Счёт стал ничейным — 1:1, идёт первый тайм.

Турецкий форвард сравнял счёт спустя минуту после удаления защитника россиян Андрея Семёнова.

Встреча проходит на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Турция — Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Польши. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк. В судейскую бригаду вошли ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.



Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав три очка. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2). Заключительный матч турнира Россия проведёт с Сербией 18 ноября.