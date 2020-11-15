Турция — Россия: Кузяев сократил отставание в счёте

В эти минуты в Стамбуле проходит матч Лиги наций Турция — Россия. Гости на 57-й минуте сократили отставание в счёте. Далер Кузяев после передачи Вячеслава Караваева от лицевой линии отправил мяч в ворота. После этого счёт стал 3:2 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Денис Черышев. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова, а ещё через минуту Кенан Караман восстановил равновесие в счёте. Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте. Полузащитник хозяев Дженгиз Ундер точно пробил из пределов штрафной в дальний угол. Мяч угодил в штангу и от неё влетел в ворота россиян. На 52-й минуте Дженк Тосун реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте.

Встреча проходит на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Турция — Россия.

Матч обслуживает бригада арбитров из Польши. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк. В судейскую бригаду вошли ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.

Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав три очка. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2). Заключительный матч турнира Россия проведёт с Сербией 18 ноября.