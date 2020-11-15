И. Федотов: пенальти в ворота сборной России назначать не следовало, Кузяев играл в мяч

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной России в матче Лиги наций со сборной Турции. На 52-й минуте польский арбитр Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота россиян после того, как Далер Кузяев пытался выбить мяч в собственной штрафной.

«Одиннадцатиметровый удар в ворота сборной России – ошибка. Кузяев играл в мяч, так что пенальти назначать не следовало. Польский арбитр занимал хорошую позицию, но не разобрался в моменте», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

11-метровый удар в составе сборной Турции реализовал Дженк Тосун. После этого турецкая сборная увеличила преимущество, сделав счёт 3:1.

Встреча проходит на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Турция — Россия.

Матч обслуживает бригада арбитров из Польши. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк. В судейскую бригаду вошли ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.

Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав три очка. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2). Заключительный матч турнира Россия проведёт с Сербией 18 ноября.