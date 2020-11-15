Дубль Вейналдума помог Нидерландам обыграть Боснию и Герцеговину

В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» завершился матч 5-го тура Лиги наций с участием сборной Нидерландов и команды Боснии и Герцеговины. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
Уже к 13-й минуте хозяева вели в счёте с преимуществом в два мяча. Дубль в составе сборной Нидерландов оформил полузащитник Жоржиньо Вейналдум.
В начале второго тайма Мемфис Депай довёл счёт до крупного, но гости сумели избежать крупного поражения. На 63-й минуте Смаил Превляк отыграл один мяч.
Сборная Нидерландов набрала восемь очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы 1.
Сборная Боснии и Герцеговины (2) занимает последнюю строчку. На втором месте находится сборная Польши (7), а на третьем — сборная Италии (6). В заключительном туре Нидерланды сыграют в гостях с Польшей.
- 15 ноября 2020
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