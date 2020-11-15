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Погба: никогда в карьере мне ещё не было так сложно

Погба: никогда в карьере мне ещё не было так сложно
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о непростом периоде в карьере.

«Никогда в карьере мне ещё не было так сложно. Вызов в сборную Франции – глоток свежего воздуха. У нас удивительная команда, просто волшебная», – приводит слова Погба RTL.

У Погба будет ещё один шанс сыграть в составе сборной перед возвращением на Туманный Альбион — 17 ноября, когда «трёхцветные» встретятся со сборной Швеции в заключительном матче нынешнего розыгрыша Лиги наций. После пяти матчей Франция занимает первое место в группе 3 лиги А, набрав 13 очков.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний полузащитник провёл 7 матчей в составе манкунианцев, в которых не отметился результативными действиями. После 8 туров на счету «Манчестер Юнайтед» 10 очков, что позволяет им занимать лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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