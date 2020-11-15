Рахим Стерлинг получил травму в составе сборной Англии

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не поможет сборной Англии в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций с командой Бельгии.
Как сообщается в официальном «твиттере» англичан, 25-летний Стерлинг пропустит игру из-за травмы. О степени серьёзности повреждения не сообщается.
фото можно посмотреть на официальной странице сборной Англии в «Твиттере».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рахим Стерлинг провёл семь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. В Лиге наций на его счету две игры и один забитый мяч — в матче 1-го тура группового этапа с Исландией (1:0).
Матч между сборными Бельгии и Англии пройдёт сегодня, 15 ноября, на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
- 15 ноября 2020
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:07
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:33
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:37
-
20:37
-
20:27
-
20:26
-
20:25
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:45
-
19:36