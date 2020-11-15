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Рахим Стерлинг получил травму в составе сборной Англии

Рахим Стерлинг получил травму в составе сборной Англии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не поможет сборной Англии в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций с командой Бельгии.

Как сообщается в официальном «твиттере» англичан, 25-летний Стерлинг пропустит игру из-за травмы. О степени серьёзности повреждения не сообщается.

фото можно посмотреть на официальной странице сборной Англии в «Твиттере».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рахим Стерлинг провёл семь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. В Лиге наций на его счету две игры и один забитый мяч — в матче 1-го тура группового этапа с Исландией (1:0).

Матч между сборными Бельгии и Англии пройдёт сегодня, 15 ноября, на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

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