Рахим Стерлинг получил травму в составе сборной Англии

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не поможет сборной Англии в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций с командой Бельгии.



Как сообщается в официальном «твиттере» англичан, 25-летний Стерлинг пропустит игру из-за травмы. О степени серьёзности повреждения не сообщается.

фото можно посмотреть на официальной странице сборной Англии в «Твиттере».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рахим Стерлинг провёл семь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. В Лиге наций на его счету две игры и один забитый мяч — в матче 1-го тура группового этапа с Исландией (1:0).

Матч между сборными Бельгии и Англии пройдёт сегодня, 15 ноября, на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.