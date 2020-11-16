Защитник «Челси» Чилвел: Вернер уже на одном уровне с Варди и Кейном

Защитник «Челси» и сборной Англии Бенджамин Чилвел сравнил форварда «аристократов» Тимо Вернера с нападающими Джейми Варди и Гарри Кейном — партнёрами 23-летнего англичанина по сборной.



«И Варди, и Кейн находятся на вершине мирового футбола. Я бы сказал, что Тимо уже сейчас рядом с ними. И он абсолютно точно может стать футболистом мирового уровня на долгие годы — на ближайшие десять лет или около того.



Достаточно взглянуть на его возраст и на его уже зрелую игру у чужих ворот. Он только перешёл в «Челси», а уже забил множество голов. В штрафной соперника он просто бесподобен.



Честно говоря, его набор умений похож на то, что умеют Гарри и Джейми. По нахождению свободного пространства и скорости он похож на Варди. Комбинационная игра и завершение атак – как у Харри. Он точно на том же уровне, что и они», – приводит слова Чилвела Goal.



В нынешнем сезоне АПЛ на счету 24-летнего немца четыре гола и одна результативная передача в восьми матчах.

«Ливерпуль» подставил Клоппа, когда отказался выкупать Вернера. Это ошибка Клопп отлично разрулил ситуацию, но он вряд ли доволен своими боссами.