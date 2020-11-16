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Дженгиз Ундер: слава Богу, первый раз смогли победить россиян

Дженгиз Ундер: слава Богу, первый раз смогли победить россиян
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник сборной Турции Дженгиз Ундер прокомментировал победу своей команды над Россией (3:2) в матче пятого тура Лиги наций.

«Мы упустили свои возможности в первом матче в Москве, а в этот раз одержали первую победу над сборной России. Что касается мяча, который забил я, то я ждал передачи Каана Айхана в нужной позиции. Слава богу, мы победили», — приводит слова Ундера TRT Spor.

Сборная России впервые уступила турецкой команде впервые за восемь матчей. Ранее россияне одержали четыре победы и трижды сыграли с турками вничью.

Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые ещё не сыграли свой матч в 5-м туре.

Сборная России вдесятером проиграла Турции
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