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Под руководством Манчини Италия не проигрывает 21 матч подряд

Под руководством Манчини Италия не проигрывает 21 матч подряд
Футбол / Лига наций УЕФА 0

На стадионе «Мапей-Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии состоялся матч пятого тура Лиги наций. Сборная Италии на своём поле одержала победу в матче со сборной Польши, встреча закончилась со счётом 2:0.

Таким образом, под руководством Роберто Манчини «скуадра адзурра» не проигрывает уже в 21 матче подряд: на счету итальянской сборной 16 побед и 5 ничьих. Последнее поражение итальянцев при бывшем тренере петербургского «Зенита» случилось 10 сентября 2018 года в матче Лиги наций со сборной Португалии (0:1).

Сборная Италии набрала девять очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Второе место занимает сборная Нидерландов (8), Польша (7) — третья. Замыкает турнирную таблицу Босния и Герцеговина (2).

В заключительном туре Италия сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Польша примет Нидерланды.

Италия победила Польшу и вышла на первое место в турнирной таблице группы в Лиге наций
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