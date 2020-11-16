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Тадич: надеемся, что сможем обыграть Россию, а Венгрия окажет нам услугу в матче с Турцией

Тадич: надеемся, что сможем обыграть Россию, а Венгрия окажет нам услугу в матче с Турцией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич после ничьей с командой Венгрии (1:1) в пятом туре Лиги наций поделился ожиданиями от заключительного тура.

«Мы надеемся, что сможем обыграть Россию, и что Венгрия окажет нам услугу в матче с Турцией, но давайте посмотрим. Самое главное – нам нужно выиграть следующую игру», — приводятся слова Тадича на официальном сайте УЕФА.

Сборная Венгрии, набрав 8 очков, догнала сборную России (8), которая лидирует в группе. Сербия (3) занимает последнее место в группе. На третьем месте — Турция (6).

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия). В параллельном матче венгерская команда встретится с турками.

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