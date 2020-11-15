Ужаснее ошибки Оздоева только судейство поляка. Удаление – странное, пенальти – левый!

Это поражение, от которого горько. Сборная Росси заслуживала большего в Стамбуле. Но всё сломали простые ошибки и странные решения судьи. Наша национальная команда продлила безвыигрышную серию до пяти матчей, а сборная Турции прервала пятиматчевую ничейную серию. Если венгры выиграют сегодня у сербов, то обойдут сборную России и выйдут на первое место за тур до финиша группового этапа Лиги наций.

Главные события матча Турция – Россия:

— Станислав Черчесов сделал пять изменений в составе после ничьей с Молдавией. Из основы выпали Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Даниил Фомин, Алексей Ионов и Фёдор Чалов, чьи места заняли Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев и Антон Заболотный. Центрфорвард, не летавший в Кишинёв из-за сомнительного теста на коронавирус, сыграл за сборную впервые с ноября 2018-го.



— Черчесов удивил решением поставить три центральных защитника: то ли атаку турков настолько опасался, то ли собственных защитников. Наша национальная команда не использовала эту схему с марта 2019-го, когда встречалась в гостях с Бельгией. За фланги сегодня отвечали 37-летний Юрий Жирков и Далер Кузяев.

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— Как же здорово сборная России начала матч! Команда Черчесова оглушила хозяев агрессивным прессингом, наши игроки смело разбирали оппонентов один в один, и это эффективно работало. Турки же, похоже, оказались не готовы к выбранной Черчесовым тактике. В их действиях без мяча как раз была несогласованность. В результате в первые 10 минут сборная России создала два момента (для Дениса Черышева и Заболотного), а потом и забила за счёт прессинга. Алексей Миранчук перехватил мяч после неудачного паса вратаря, а Черышев ударом в касание реализовал передачу Кузяева.

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— Всё изменила чудовищная ошибка Магомеда Оздоева. Почему центрхав так сыграл в эпизоде на 24-й минуте, наверное, и сам он не объяснит. Хотя удаление Андрея Семёнова показалось небесспорным, так как защитник и Дженк Тосун держали друг друга за футболки в борьбе. Польский судья Шимон Марциняк увидел только фол со стороны Семёнова. После удаления наши не успели толком перестроиться, прозевали аут с кроссом и пропустили ответный гол от Кенана Карамана.

И. Федотов: турок также держал Семёнова. Польский судья не разобрался – нарушения не было

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— В меньшинстве сборная России перешла на 4-4-1. Но схема схемой, а важнее другое: нашим было непросто адаптироваться к изменившейся ситуации на поле. Игроки пытались действовать согласно тем принципам, которые до них донесли на установке, а как это делать вдесятером? Поэтому многое делалось невпопад, особенно до замены Черышева. Тот же Денис двумя подряд потерями привёз два момента у своих ворот. К сожалению, второй из этих моментов реализовал Дженгиз Ундер, чей удар не успел заблокировать Оздоев.

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— Второй тайм начался со стопроцентного момента сборной России. Реализуй Оздоев выход один на один, можно было зацепиться хотя бы за ничью. Магомеду просто не хватило навыков форварда. Вместо этого наша команда получила в свои ворота пенальти, за который Марциняку, когда он посмотрит повтор, будет стыдно. К сожалению, в Лиге наций нет системы VAR. Кузяев чисто выбил мяч, а поляк посчитал, что полузащитник «Зенита» попал по ноге Озану Туфану.

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— Поведя с преимуществом в два мяча, турки потеряли концентрацию. Наши же молодцы – не опустили рук. Продолжили бороться. Наградой сборной России стал гол Кузяева, забитый уже через пять минут после пропущенного мяча. Далер завершил хорошую комбинацию с участием Алексея Миранчука и Вячеслава Караваева. Защитник сборной Турции позволили зенитовцу сделать два касания на линии вратарской – это о чём-то говорит.

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И. Федотов: пенальти в ворота сборной России назначать не следовало, Кузяев играл в мяч

— Наши вытягивали эту игру на морально-волевых. И хозяева, надо признать, сделали всё, чтобы потерять победу. Несмотря на весь талант и высокий класс нынешнего поколения футболистов, сборная Турции остаётся разбалансированной и плохо контролирующей игру командой. Не турки управляют матчами, а матчи – ими и их эмоциями. Наши даже вдесятером почти не уступили по ударам (19-17), создали более опасные моменты. Только слабая реализация помешала сборной России увести из Стамбула ничью.