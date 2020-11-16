Президент УЕФА критично высказался об идее создания европейской Премьер-лиги

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал идею создания европейской Премьер-лиги.

«Для меня о создании европейской Премьер-лиги не может быть и речи. Это мечта двух-трёх футбольных администраторов в Европе, тех, кого не волнует солидарность. Они не заботятся ни о чем, кроме самих себя, они даже могут навредить своим клубам, но они, наверное, ещё этого не знают. Идея не очень серьёзная. Это произошло из-за ухода бывшего президента Барселоны, но я думаю, что это была скорее популистская или политическая идея, чем серьёзная», — приводит слова Чеферина Marca.

Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд.