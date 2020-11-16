Президент УЕФА критично высказался об идее создания европейской Премьер-лиги

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал идею создания европейской Премьер-лиги.
«Для меня о создании европейской Премьер-лиги не может быть и речи. Это мечта двух-трёх футбольных администраторов в Европе, тех, кого не волнует солидарность. Они не заботятся ни о чем, кроме самих себя, они даже могут навредить своим клубам, но они, наверное, ещё этого не знают. Идея не очень серьёзная. Это произошло из-за ухода бывшего президента Барселоны, но я думаю, что это была скорее популистская или политическая идея, чем серьёзная», — приводит слова Чеферина Marca.
Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд.
- 16 ноября 2020
-
06:25
-
05:56
-
05:35
-
05:13
-
04:52
-
04:45
-
04:24
-
04:03
-
03:36
-
02:53
-
01:50
-
01:13
-
00:51
-
00:46
-
00:39
-
00:38
-
00:36
-
00:21
-
00:09
-
00:01
-
00:01
- 15 ноября 2020
-
23:42
-
23:35
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:25
-
22:16
-
22:12