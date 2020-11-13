Источник: вероятность ухода Серхио Рамоса из «Реала» — 80 процентов

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть команду по окончании нынешнего сезона.
Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года, и клуб всё ещё не продлил с ним соглашение. Сообщалось, что «Реал», обычно не предлагающий возрастным футболистам договор больше чем на один сезон, отошёл от своих принципов и выразил готовность подписать с Серхио двухлетний контракт.
Тем не менее, как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, в настоящее время вероятность ухода Рамоса из «Реала» по окончании сезона составляет внушительные 80%.
Серхио защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
- 13 ноября 2020
-
17:44
-
17:28
-
17:28
-
17:19
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:27
-
16:13
-
15:38
-
15:31
-
15:12
-
15:07
-
15:01
-
14:41
-
14:41
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:46
-
12:40
-
12:38
-
12:07
-
12:03
-
11:33
-
11:32
-
11:01
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:26
-
10:13