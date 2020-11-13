Источник: вероятность ухода Серхио Рамоса из «Реала» — 80 процентов

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть команду по окончании нынешнего сезона.



Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года, и клуб всё ещё не продлил с ним соглашение. Сообщалось, что «Реал», обычно не предлагающий возрастным футболистам договор больше чем на один сезон, отошёл от своих принципов и выразил готовность подписать с Серхио двухлетний контракт.



Тем не менее, как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, в настоящее время вероятность ухода Рамоса из «Реала» по окончании сезона составляет внушительные 80%.



Серхио защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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