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Венгерский хавбек Собослаи входит в шорт-лист «Арсенала»

Венгерский хавбек Собослаи входит в шорт-лист «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» включил полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи в шорт-лист потенциальных покупок, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

По информации источника, за хавбеком следят уже около года, однако в Собослаи заинтересованы и другие ведущие клубы. Ранее сообщалось об интересе со стороны мадридского «Реала» и «Милана». Пока «Арсенал» ничего не согласовывал со стороной футболиста.

На счету Доминика один гол и шесть голевых передач в нынешнем сезоне австрийской Бундеслиги. Футболист подписал контракт с «Зальцбургом» 16 января 2018 года, он истекает 30 июня 2022 года. Скорее всего, клуб не сможет поднять трансферную стоимость хавбека, так как летом 2021 года останется всего один год до конца контракта. Transfermarkt оценивает Собослаи в € 25 млн.

«Реал» нацелился на приобретение Доминика Собослаи
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