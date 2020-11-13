Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» нацелился на приобретение Доминика Собослаи

«Реал» нацелился на приобретение Доминика Собослаи
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» попытается приобрести полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи, сообщает AS.

По информации источника, 20-летний хавбек привлёк внимание «сливочных» своими недавними выступлениями в Лиге чемпионов, в том числе забитым голом в матче с «Атлетико». Собослаи уже забил четыре мяча в еврокубках (два в отборочном раунде и два в группе).

На счету Доминика один гол и шесть голевых передач в нынешнем сезоне австрийской Бундеслиги. Футболист подписал контракт с «Зальцбургом» 16 января 2018 года, он истекает 30 июня 2022 года. Скорее всего, клуб не сможет поднять трансферную стоимость хавбека, так как летом 2021 года останется всего один год до конца контракта. Transfermarkt оценивает Собослаи в сумму около € 25 млн, что является приемлемой ценой для «Реала».

«Милан» готов выкупить контракт Собослаи за € 25 млн
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020