«Реал» нацелился на приобретение Доминика Собослаи

Мадридский «Реал» попытается приобрести полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи, сообщает AS.

По информации источника, 20-летний хавбек привлёк внимание «сливочных» своими недавними выступлениями в Лиге чемпионов, в том числе забитым голом в матче с «Атлетико». Собослаи уже забил четыре мяча в еврокубках (два в отборочном раунде и два в группе).

На счету Доминика один гол и шесть голевых передач в нынешнем сезоне австрийской Бундеслиги. Футболист подписал контракт с «Зальцбургом» 16 января 2018 года, он истекает 30 июня 2022 года. Скорее всего, клуб не сможет поднять трансферную стоимость хавбека, так как летом 2021 года останется всего один год до конца контракта. Transfermarkt оценивает Собослаи в сумму около € 25 млн, что является приемлемой ценой для «Реала».