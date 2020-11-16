Павлюченко: польские судьи внаглую убили сборную России. Сразу видно — не любят русских

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко раскритиковал польского арбитра Шимона Марциняка и его помощников за работу на матче 5-го тура Лиги наций, в котором национальная команда на выезде уступила Турции (2:3).



«Арбитры вчерашнего матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в чёрной форме, начинает свой концерт и этим влияет на результат матча. Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семёнова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, ещё и чувствовать после этого себя хорошо.



Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу», — приводит слова Павлюченко Sport24.

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