Польский судья прибил сборную Россию? Матч с Турцией решили две ошибки арбитра

В Европе тоже плохо судят или не любят нашу страну? Экспертиза Игоря Федотова.

Матч сборных Турции и России, который наша команда проиграла со счётом 2:3, вызвал много вопросов из-за судейства. Польский арбитр Шимон Марциняк сразу в двух спорных эпизодах принял решение не в пользу сборной России, и они оказались ключевыми в матче. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал специально для Чемпионата разобрал работу судьи в этой игре

Чалов сыграл полезно, а Кучаев экзамен не сдал. Оцениваем дебютантов и резервистов сборной Некоторыми игроками Черчесов может быть доволен.

Первый эпизод. Удаление Семёнова на 25-й минуте

«Была обыкновенная борьба за позицию Семёнова и игрока сборной Турции. Турок также держал Семёнова, тянул за собой. Польский судья не разобрался, там не было нарушения. Но если он решил, что это фол со стороны Семёнова, то это красная карточка».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч-Премьер».

«За игру больше стыдно, чем за видео Дзюбы». Первое поражение России в Лиге наций Первое место в группе под угрозой.

Второй эпизод. Пенальти в ворота сборной России на 52 минуте

«11-метровый удар в ворота сборной России – ошибка. Кузяев играл в мяч, так что пенальти назначать не следовало. Польский арбитр занимал хорошую позицию, но не разобрался в моменте».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч-Премьер».

Общее мнение по работе арбитра

«Все привыкли к VAR, а без него, оказывается, судить не умеют. Марциняк отсудил бездарно, бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением 11-метрового удара. В моменте с Семёновым поляка ещё как-то можно понять: смотрел он в спину, а Андрей наваливался, но уже на повторе мы увидели, что турок применял руки. Но с 11-метровым ударом – беда. Не стал бы переводить это в плоскость политики, но судейство было ужасным. Давайте пригласим польского судью на полиграф и казним его, как Еськова».