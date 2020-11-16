Яровинский: в условиях пандемии «Рубин» сфокусирован на скаутинге по телевизору – это беда

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о скаутской работе, а также о трудностях просмотра футболистов в период пандемии коронавируса.

«Технологичность скаутинга достигла своего максимума, потому что у нас есть различные видеоплатформы, огромное количество статистики – это серьёзный инструмент для любого скаута. Но ничто и никогда не заменит живой просмотр – это принципиальная вещь. Сейчас в условиях пандемии мы полностью сфокусированы на скаутинге по телевизору – это огромная беда.

К нам перешёл Хван Ин Бём из MLS – это специфичная лига, где топ-звёзды соседствуют на одном поле с откровенными любителями. Мы смотрели очень много его игр, но больше ориентировались на его выступления за сборную Кореи. Естественно, какие-то вещи смотрели и в MLS.

Вопрос сильного или слабого чемпионата – вопрос его оценки, анализа. Всегда будут какие-то интересные ребята, которые играют в слабом чемпионате. Паулиньо до перехода в «Тоттенхэм» играл в чемпионате Литвы и как-то себя неплохо проявлял, прошёл такой путь. Живой просмотр опять же поможет вам в этом вопросе.



В «Рубине» мы не смотрим откровенно слабые чемпионаты и откровенно сильные. Ну какой смысл нам смотреть английскую Премьер-лигу на постоянной основе? Мы никого оттуда не возьмём. А если даже кого-то возьмём, это будет стоить колоссальных денег. Мы выбираем для себя те лиги, в которые можем «засунуть руку» и кого-нибудь выдернуть", — цитирует Яровинского «Спорт Бизнес Online».