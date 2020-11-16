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Источник: «Ливерпуль» не намерен усиливаться зимой, несмотря на травмы защитников

Источник: «Ливерпуль» не намерен усиливаться зимой, несмотря на травмы защитников
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» может провести зимнее трансферное окно без приобретений, несмотря на кадровые проблемы, связанные с травмами.

По информации The Athletic, красные в настоящее время продумывают свою летнюю трансферную кампанию и сконцентрируются на усилении состава по окончании нынешнего сезона. Соответствующее решение приняли главный тренер команды Юрген Клопп и владельцы клуба.

Напомним, из-за повреждений «Ливерпуль» сейчас не может рассчитывать на ряд футболистов, среди которых Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и другие игроки. Особые проблемы мерсисайдцы испытывают в обороне, где из-за тяжёлых травм на долгий срок выбыли Вирджил ван Дейк и Джозеф Гомес. Под вопросом остаётся участие в ближайших матчах Эндрю Робертсона и Джордана Хендерсона, а Мохамед Салах находится на самоизоляции в Египте после заражения коронавирусом.

«Ливерпуль», набрав 17 очков в 8 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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