Иммобиле: Тотти или Дель Пьеро? Это как карбонара и аматричана

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в ходе стрима на платформе Twitch ответил на вопрос своего зрителя, попросившего сделать выбор между бывшими форвардами сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро.
«Тотти или Дель Пьеро? Это как карбонара и аматричана. Тяжело выбрать», — приводит слова Иммобиле Corriere dello Sport.
Тотти является легендой «Ромы», в которой провёл всю профессиональную карьеру – с 1992 по 2017 год. С Франческо в составе «волки» один раз стали чемпионами Италии, а также завоевали по два Кубка и Суперкубка страны. Также Тотти является чемпионом мира в составе сборной Италии.
Дель Пьеро в свою очередь провёл большую часть карьеры (с 1993 по 2012 год) в «Ювентусе», с которым завоевал 18 трофеев. Среди них шесть титулов чемпиона Италии, национальный Кубок и Лига чемпионов. Как и Тотти, Алессандро – чемпион мира.
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