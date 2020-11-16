Иммобиле: Тотти или Дель Пьеро? Это как карбонара и аматричана

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в ходе стрима на платформе Twitch ответил на вопрос своего зрителя, попросившего сделать выбор между бывшими форвардами сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро.



«Тотти или Дель Пьеро? Это как карбонара и аматричана. Тяжело выбрать», — приводит слова Иммобиле Corriere dello Sport.



Тотти является легендой «Ромы», в которой провёл всю профессиональную карьеру – с 1992 по 2017 год. С Франческо в составе «волки» один раз стали чемпионами Италии, а также завоевали по два Кубка и Суперкубка страны. Также Тотти является чемпионом мира в составе сборной Италии.



Дель Пьеро в свою очередь провёл большую часть карьеры (с 1993 по 2012 год) в «Ювентусе», с которым завоевал 18 трофеев. Среди них шесть титулов чемпиона Италии, национальный Кубок и Лига чемпионов. Как и Тотти, Алессандро – чемпион мира.

Он забил за сезон больше КриРо и Месси! Всего пару лет назад Иммобиле был никому не нужен У “Золотой бутсы” крайне неожиданный обладатель.