«Если бы не удаление, выиграли бы». Колосков раскритиковал судейство матча Турция — Россия

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России в матче 5-го тура Лиги наций с Турцией (2:3).



«Первые 15 минут наша сборная доминировала, тренерский штаб подробно и тщательно разобрал Турцию. Мы применили на практике лучшие образцы современного футбола: контроль и высокий прессинг. Потом случилось удаление – очень спорное. Не было там никакого фола последней надежды, максимум штрафной! И вот пока наши разбирались с перестановками, получили два мяча.



Во втором тайме создали массу моментов, но где-то торопливость и недостаток мастерства сказались. Что касается пенальти, его и в помине не было! Этот момент ещё больше нас надломил, но мы не сломались. К сожалению, имеем вот такое поражение. Хорошо, что это не ставит на нас крест. Тренерский штаб сделает всё, чтобы найти опыт, силы и мотивацию, чтобы матч с сербами провести на более качественном и высоком уровне.



Проиграли во многом из-за судейства, оно задало направление в игре, а только потом уже из-за себя и своей реализации. Повторюсь, не было бы удаления – обыграли бы турок, никаких сомнений. Люди спорят уже больше века о предвзятом судействе, но то, что в этом матче оно было неоднозначным, – сто процентов», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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