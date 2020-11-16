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Ещё три футболиста сборной Украины заразились коронавирусом

Ещё три футболиста сборной Украины заразились коронавирусом
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Несмотря на вчерашнюю новость о негативных результатах тестов всех членов сборной Украины, сегодня утром, 16 ноября, поступила дополнительная информация от лаборатории УЕФА.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, тесты трёх игроков — Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника — оказались с положительным результатом на COVID-19. Эти футболисты сейчас изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча. Подопечным Андрея Шевченко предстоит провести матч 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Швейцарии. Начало — в 22:45 мск.

Перед матчем 5-го тура Лиги наций УЕФА с Германией стало известно, что коронавирусом заразились Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук.

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