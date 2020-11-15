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Александр Зинченко: читая всю грязь, в очередной раз убедился, какой у нас народ

Александр Зинченко: читая всю грязь, в очередной раз убедился, какой у нас народ
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам после проигрыша в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Германии (1:3).

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашнего матча, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля непозволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждёт финал, будьте с командой», — написал Зинченко в своём "инстаграме".

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