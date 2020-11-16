Роман Павлюченко объяснил свои слова о том, что поляки не любят русских

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объяснил собственное высказывание, сделанное после поражения национальной команды в матче 5-го тура Лиги наций с Турцией (2:3).
Комментируя работу польской бригады арбитров во главе с Шимоном Марциняком, экс-футболист назвал судей негодяями, которые «внаглую убили нашу сборную». Он также добавил, что «поляки русских не любят, это сразу было видно».
«Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк.
Для меня остаётся загадкой, почему в Лиге наций нет VAR. В таких спорных эпизодах на уровне сборных VAR должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что слова про ужасное вчерашнее судейство были адресованы именно главному арбитру Шимону Марчиняку. Речь шла конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром.
У меня есть хорошие польские ребята, с кем я играл и до сих пор хорошо общаюсь», — приводит слова Павлюченко Sport24.
- 16 ноября 2020
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