Роман Павлюченко объяснил свои слова о том, что поляки не любят русских

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объяснил собственное высказывание, сделанное после поражения национальной команды в матче 5-го тура Лиги наций с Турцией (2:3).



Комментируя работу польской бригады арбитров во главе с Шимоном Марциняком, экс-футболист назвал судей негодяями, которые «внаглую убили нашу сборную». Он также добавил, что «поляки русских не любят, это сразу было видно».



«Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк.



Для меня остаётся загадкой, почему в Лиге наций нет VAR. В таких спорных эпизодах на уровне сборных VAR должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что слова про ужасное вчерашнее судейство были адресованы именно главному арбитру Шимону Марчиняку. Речь шла конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром.



У меня есть хорошие польские ребята, с кем я играл и до сих пор хорошо общаюсь», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Павлюченко: польские судьи внаглую убили сборную России. Сразу видно — не любят русских