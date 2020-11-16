Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» планирует продлить контракт с Усманом Дембеле

«Барселона» планирует продлить контракт с Усманом Дембеле
Футбол / Испания 0

«Барселона» планирует продлить контракт с нападающим команды Усманом Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры находятся на начальной стадии. Сторона Дембеле открыта для диалога, но официального предложения пока нет. Ожидается, что серьёзные переговоры начнутся после избрания нового совета директоров 24 января. Недавняя травма форварда Ансу Фати усилила необходимость со стороны «Барселоны» продлить француза. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему.

Сообщается, что Дембеле ценит намерения «Барселоны», но ему также нужно время, чтобы обдумать сделку. Единственная цель футболиста — вернуться к отличной физической форме. Отсутствие Фати означает, что он возьмёт на себя важную роль в ближайшие месяцы.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Экс-директор «Барселоны»: могли приобрести Мбаппе в 2017 году, но выбрали Дембеле
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020