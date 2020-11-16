Пранделли: сказал боссам «Фиорентины», что через три месяца они продлят со мной контракт

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообещал руководству клуба, что они не пожалеют о его назначении.



«На встрече с директорами мы три часа говорили о футболе, а потом договорились буквально за 30 секунд. Я сказал боссам, что у меня нет никаких запросов, кроме как быть важным тренером для «Фиорентины». Я добавил: «Через два-три месяца вы будете просить меня продлить контракт». Во Флоренции я нашёл людей, которые хотят создать настоящую семью», — цитирует тренера Football Italia со ссылкой на Radio Anch'io.



Подопечные Чезаре Пранделли встретятся с «Беневенто» 22 ноября. «Фиалки» занимают 12-е место в Серии А, набрав восемь очков в семи турах Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (17).

Чезаре Пранделли — новый тренер «Фиорентины»