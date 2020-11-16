Пранделли: сказал боссам «Фиорентины», что через три месяца они продлят со мной контракт
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообещал руководству клуба, что они не пожалеют о его назначении.
«На встрече с директорами мы три часа говорили о футболе, а потом договорились буквально за 30 секунд. Я сказал боссам, что у меня нет никаких запросов, кроме как быть важным тренером для «Фиорентины». Я добавил: «Через два-три месяца вы будете просить меня продлить контракт». Во Флоренции я нашёл людей, которые хотят создать настоящую семью», — цитирует тренера Football Italia со ссылкой на Radio Anch'io.
Подопечные Чезаре Пранделли встретятся с «Беневенто» 22 ноября. «Фиалки» занимают 12-е место в Серии А, набрав восемь очков в семи турах Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (17).
Чезаре Пранделли — новый тренер «Фиорентины»
Рекомендуем вам
- 16 ноября 2020
-
17:03
-
17:01
-
16:45
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
15:17
-
15:00
-
14:49
-
14:35
-
14:34
-
14:04
-
13:53
-
13:47
-
13:38
-
13:12
-
13:08
-
12:53
-
12:43
-
12:33
-
12:21
-
12:17
-
11:58
-
11:52
-
11:39
-
11:30
-
11:28
-
11:19
-
10:57
-
10:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам