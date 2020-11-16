Слуцкий: Кварацхелия пока живёт в Диснейленде. Головин в этом возрасте был более взрослым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разнице между полузащитником казанской команды Хвичей Кварацхелией и своим бывшим подопечным в ЦСКА хавбеком Александром Головиным, ныне выступающим за «Монако».



«Во-первых, есть языковая проблема. Кварацхелия всё понимает, но так общаться не может. Во-вторых, Головин был более рефлексирующим и взрослым даже в том возрасте, в котором сейчас Хвича. То есть ему нужно дать мяч, время, вписать немножко по тактике, описать принципы – и можно наслаждаться процессом или разочаровываться, когда у него что-то не получается. На данном этапе этого достаточно, чтобы им управлять и чтобы он рос. У Головина были очень серьёзные коммуникационные проблемы, он не мог общаться внутри коллектива, болезненно реагировал на жёсткий юмор старожилов. И братья, и Игорь, и Вернблум шутили на грани фола. Да какой на грани – на пять красных карточек за две минуты!



В «Рубине» же нет таких людей, которые могли бы напихать. Во-вторых, Хвичу все любят внутри команды. В-третьих, он лёгкий в плане характера, особенно не парится на какие-то темы, всё время улыбается, сильно не задумывается. Живёт в кайфе, в хорошем смысле этого слова. Живёт на базе, вечером сам всегда выходит заниматься. Я тоже долго всегда на базе и в окно вижу, что он опять пошёл что-то оттачивать. И это не то что труд, как у Эдегора, который в тренажёрном зале работал, отрабатывал каждую мышцу – там все упражнения расписаны. Хвиче захотелось бить пенальти – он бьёт. Я ему говорю: «Чего ты пенальти бьёшь? Тебе всё равно в игре никто не даст». А ему просто хочется. То есть это не столько разумная работа, сколько эмоциональная. Ему нравится мяч, футбол, нравится возиться с мячом. В тренажёрном зале я его не видел ни разу. Имею в виду не общекомандную работу, а внерабочее время. Я там часто бываю, и Кварацхелия не будет развлекаться в тренажёрном зале. Когда ему скучно, он не пойдёт туда. Пока он такой футболист, молодой человек, живущий в Диснейленде и развлекающийся на максимуме. К счастью, он развлекается теми вещами, которые являются его профессией», — сказал Слуцкий в ролике в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

Дортмундская «Боруссия» хочет купить Кварацхелию. Что об этом надо знать В «Рубине» надеются удержать игрока до лета, а потом вести переговоры. Минувшим летом в клубе уже отказались от 15 миллионов.