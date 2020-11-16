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Зобнин, Кудряшов и Семёнов покинули сборную и вернутся в расположение клубов

Зобнин, Кудряшов и Семёнов покинули сборную и вернутся в расположение клубов
Футбол / РПЛ 0

Сборная России в составе 24 футболистов сегодня, 16 ноября, в 17:00 мск вылетит в Белград в преддверии матча с Сербией. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.

Дисквалифицированные на ближайшую встречу полузащитник Роман Зобнин («Спартак») и защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и Андрей Семёнов («Ахмат») вылетели в расположение своих клубов. В свою очередь вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в настоящий момент ждёт перепроверки результатов в Стамбуле, где сборная накануне уступила Турции (2:3).

Матч 6-го тура Лиги наций между сборными Сербии и России состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Россия, набрав 8 очков в пяти турах, занимает первое место в 3-й группе Лиги B, опережая Венгрию по дополнительным показателям. Турция (6) и Сербия (3) располагаются ниже.

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