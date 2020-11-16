Сборную России ждёт главный матч года. Все расклады для выхода в Лигу А

Даже проиграв в гостях Турции, сборная Россия сохранила первое место в третьей группе лиги B в Лиге наций. Венгрия дома не смогла обыграть сербов, сыграв с ними вничью – 1:1. Теперь у нас одинаковое количество очков с венграми (8), но мы опережаем их благодаря лучшему результату личных встреч (победа 3:2 в Будапеште и нулевая ничья в Москве). Далее следует Турция с шестью очками, а замыкает нашу группу сборная Сербии, у которой всего три очка.

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Уже в среду российские футболисты выступят в Белграде, тогда как сборная Венгрии сыграет дома с Турцией. Изучаем расклады, при которых наша команда может выйти в Лигу А.

Победа

Победа над сербами позволит России занять первое место по итогам турнира вне зависимости от результата параллельного матча между Венгрией и Турцией. В этом случае венграм и туркам останется бороться только за второе место. Турции нужна только победа, а вот сборной Венгрии хватит и ничьей.

Ничья

Ничья в матче с сербами сулит нам большие проблемы. Теперь мы будем зависимы от матча соперников по группе, в котором для выхода в лигу А нас устроит только ничья. Если одна из команд одержит победу, российская сборная опустится на второе место и останется в лиге B на следующий сезон.

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Поражение

Поражение от сербов откинет нашу сборную на второе место. Венграм для выхода в лигу А будет достаточно сыграть вничью с турками. А вот Турции для того, чтобы занять первое место в группе, нужна только своя победа в комплекте с поражением нашей сборной. Надеемся, что до этого всё же не дойдёт.