«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Руису
«Эвертон» в ближайшем будущем собирается усилиться игроком «Наполи» Фабианом Руисом.
По данным Todofichajes, «ириски» следующим летом готовы предложить 24-летнему испанцу пятилетний контракт. Фабиан Руис знаком наставнику синих Карло Анчелотти по совместной работе в неаполитанском клубе — испанец стал игроком «Наполи» через несколько дней после назначения Папы Карло на должность рулевого «партенопейцев».
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Руисом интересуются гранды испанского футбола — «Барселона» и мадридский «Реал».
В нынешнем сезоне Серии А 24-летний полузащитник провёл шесть матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фабиана Руиса в € 50 млн.
Агент Руиса: «Барселона» и «Реал» попытаются купить Фабиана летом 2021 года
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