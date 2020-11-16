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«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Руису

«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Руису
Футбол / Англия 0

«Эвертон» в ближайшем будущем собирается усилиться игроком «Наполи» Фабианом Руисом.

По данным Todofichajes, «ириски» следующим летом готовы предложить 24-летнему испанцу пятилетний контракт. Фабиан Руис знаком наставнику синих Карло Анчелотти по совместной работе в неаполитанском клубе — испанец стал игроком «Наполи» через несколько дней после назначения Папы Карло на должность рулевого «партенопейцев».

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Руисом интересуются гранды испанского футбола — «Барселона» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Серии А 24-летний полузащитник провёл шесть матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фабиана Руиса в € 50 млн.

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