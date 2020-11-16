«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Руису

«Эвертон» в ближайшем будущем собирается усилиться игроком «Наполи» Фабианом Руисом.



По данным Todofichajes, «ириски» следующим летом готовы предложить 24-летнему испанцу пятилетний контракт. Фабиан Руис знаком наставнику синих Карло Анчелотти по совместной работе в неаполитанском клубе — испанец стал игроком «Наполи» через несколько дней после назначения Папы Карло на должность рулевого «партенопейцев».



Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Руисом интересуются гранды испанского футбола — «Барселона» и мадридский «Реал».



В нынешнем сезоне Серии А 24-летний полузащитник провёл шесть матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фабиана Руиса в € 50 млн.

Агент Руиса: «Барселона» и «Реал» попытаются купить Фабиана летом 2021 года