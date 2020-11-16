Месси трогательно попрощался с Гаго и Маскерано, завершившими карьеру

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси написал трогательное обращение к Фернандо Гаго и Хавьеру Маскерано, решившим завершить профессиональную карьеру.



«Два человека, с которыми я жил и компанией которых наслаждался, уходят из футбола. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы попрощаться с ними.



Фер, дорогой, я надеюсь, что у тебя всё хорошо. Мы познакомились 17 лет назад, и с тех пор мне было приятно делить тобой раздевалку в сборной и соревноваться с тобой. Знаю, что всё будет хорошо и ты сможешь продолжать осуществлять свои мечты.



Мы с Хавьером провели много времени вместе и многим делились друг с другом. Мы вместе переживали счастливые и тяжёлые моменты как в сборной Аргентины, так и в „Барселоне“. Мы скучали по тебе с тех пор, как ты ушёл. Всегда желаю тебе и твоей семье всего наилучшего!» — написал Месси на своей странице в «Инстаграме».

Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры