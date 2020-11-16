Форвард «Наполи» Лосано признался, что хотел бы играть за «Барселону»
Нападающий «Наполи» и сборной Мексики Ирвин Лосано отметил, что хотел бы в будущем выступать за «Барселону».
«Когда я играл за ПСВ, то хотел попробовать свои силы в более сильной лиге. Итальянский футбол сложен, но он мне нравится. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Есть много клубов, в которых я хотел бы играть. Одним из таких является „Барселона“.
Когда мы только переехали в Неаполь, было очень трудно. Не скрываю, я много раз спрашивал жену: „А что мы здесь делаем?“ Благодаря ей и богу мы смогли преодолеть трудности. Дочке тоже было тяжело, она не знала языка. Теперь я всегда буду помнить, что любые препятствия можно преодолеть», — приводит слова Лосано Football Italia со ссылкой TV Azteca Deportes.
Рекомендуем вам
- 16 ноября 2020
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:13
-
17:58
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:31
-
17:25
-
17:23
-
17:17
-
17:16
-
17:03
-
17:01
-
16:45
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
15:17
-
15:00
-
14:49
-
14:35
-
14:34
-
14:04
-
13:53
-
13:47
-
13:38
-
13:12
-
13:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам