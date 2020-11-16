Игнашевич: надо спрашивать с тренеров, почему проигрывают «Локомотиву» Тб или «Маккаби»

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о причинах неудачного выступления российских клубов в еврокубках. После трёх туров Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не имеют в активе ни одной победы.

«Не стал бы говорить по поводу интенсивности — что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает. Надо спрашивать с тренеров, почему команда проигрывает грузинской команде «Локомотив» или «Маккаби».

Образно говоря, командам, которые не превосходят нас во многих компонентах. Но тем не менее мы проигрываем и говорим, что таков наш уровень. Но это мы просто прячемся за свои собственные ошибки.

Чемпионат стал слабее? Это правда, много об этом говорят — что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят всё подряд и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас всё плохо, — это неправильно. Нужно работать, я бы не стал всё списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся. Чемпионат у нас хороший, сборная показывает это — а там 90 процентов состава выступают в РПЛ», — цитирует Игнашевича «Рейтинг Букмекеров».