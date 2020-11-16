Моратти: футбол необходим политикам

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти отметил тяжёлое положение клубов в период пандемии коронавирусной инфекции.



«Всё, что связано с политикой, хорошо для футбола. Проблема в том, что доходы, связанные со стадионами, обналичивались. Этот момент создаёт серьёзные трудности для клубов. Надеюсь, что футболу будет уделяться большое внимание, потому что он необходим политикам. Это способ отвлечения людей. Клубам нужна помощь.



Думаю, игроки могут пойти на сокращение зарплат. Мне тоже приходилось просить футболистов о понижении зарплат, и они всегда реагировали положительно. Но важно быть справедливым по отношению к ним и вовремя выплачивать деньги», — приводит слова Моратти Corriere dello Sport.