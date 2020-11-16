Сафонов сообщил о самочувствии. Ранее тест вратаря на COVID-19 дал сомнительный результат

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о самочувствии. Ранее стало известно, что тест вратаря на коронавирус дал сомнительный результат.



«Хорошее состояние, никаких симптомов болезни нет. Тем не менее безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас чётко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и «Краснодара» находятся на связи, поэтому ситуация под контролем», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».



Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 15 голов. В Лиге чемпионов на счету Матвея 5 встреч и 10 пропущенных мячей.

У Матвея Сафонова сомнительные результаты теста на коронавирус